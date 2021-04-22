Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина раптово заговорила на тему складнощів у відносинах

Як передає Politeka.net, зараз актриса знаходиться в Хорватії і шанувальники стали підозрювати, що в її відносинах з Олександром Еллертом розлад.

«А ви замислювалися над тим, що в нашому світі насправді величезна кількість світів! Більше семи мільярдів! Абсолютно різних, унікальних, складних, приголомшливих світів. Але, незважаючи на всі їхні відмінності, їх пов'язує одне - бажання кохання і щастя! І все влаштовано так, що часом неймовірно важко цим світам взаємодіяти", - зазначила Мішина.

Актриса вважає, що люди зустрічаються раптово, а далі відбувається магія.

"Як би один світ не вважав неправильним, поламаним і недосконалим інший світ, тим не менш, всередині він все одно відчуває тяжіння, тим заповітним бажанням любові!", - заявила Мішина.

На думку актриси, люди повинні не міняти другу половинку, а змінюватися самі. Лише приймаючи чужу недосконалість і унікальність, вийде прийти до невловимої любові.

У коментарях Ксенії залишили масу відгуків.

"Ксюш, ти чарівна", "яка ж ви красива, а які глибокі і цікаві думки", "ви дуже красива актриса", "ти як Попелюшка", "як цікаво і захоплююче написано", "Так що там по світах Ксюши і Саши? Все ок же?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина показала, як відзначала день народження сина без Еллерта: "Схоже, що казка закінчена".

Як повідомляла Politeka, У Ксенії Мішиної далеко від Еллерта з'явився красень Тео:"ще вчора боявся, а сьогодні вже дарує квіти".

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