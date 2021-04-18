Відома "Холостячка" Ксенія Мішина показала фотографії з дня народження свого сина Платона

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ксенія Мішина розмістила кілька фотографій з дня народження свого сина Платона, якому виповнилося 9 років. Ксенія написала Великий пост подяку всім, хто допомагав їй організувати свято для сина, який став святом і для неї самої.

"Ну що, приспіли фоточки з дня народження мого прекрасного чоловіка Платона🔥

Дивлюся і диву даюся наскільки час швидкоплинний, невловимий і здається абсолютно ілюзорно. Адже начебто колись його вага становила 4 кг, зріст 56 см, і я з легкістю тримала його на руках. А зараз він зовсім інший, самостійний і дійсно приходить розуміння того, що це окрема людина, особистість, зі своїм життям, інтересами, друзями ... і я так рада, що все це у нього є", - написала Ксенія.

Також зірка розмістила добірку зі святкування дев'ятиріччя свого сина, написавши багато теплих слів у бік організаторів подібних заходів.

На фото Платон з друзями позували у військовій формі. По всій видимості, Ксенія влаштувала для хлопчика змагання з пейнтболу.

Крім того, "Холостячка" розмістила кілька фото на яких вона позує разом з мамами друзів Платона.

Прозорливі Шанувальники не помітили на фотографіях Олександра Еллерта, і тут же поцікавилися, де ж Саша. Однак Ксенія залишила відповідь завислим у повітрі:

"Платон пробивши вухо?", "А де Саша ???", "Які ви красиві😍😍😍❤️⭐️", "такі милі і красиві з Платошею😍 😍 😍❤️", " Крутооооо👏 🔥"," ідеальні фотографії 😍 😍 😍 щасливі❤️❤️❤️", " елю з Сашею не запросили на свято?", "Шкода що немає Саші і Елі!", "Схоже, що казка закінчена ... ну що ж ... шкода", - написали фанати.

Відомо, що сама Ксенія знаходиться в Хорватії на зйомках, звідки також веде сторіси. Зовсім недавно Ксенія показувала деякі кадри з "бракованих" зйомок фільму.

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