Яскравий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко показав кадри з сімейного застілля

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. Через деякий час після зйомок в реаліті-шоу перспективний наречений так і не знайшов собі пару, зате завоював серця тисяч фанаток, які тепер підтримують його в соцмережі Instagram. Так, нещодавно в сторіс хлопець поділився яскравими кадрами з сімейних посиденьок, на яких показав свою красуню-маму, тата, сестру і навіть дідуся.

На кадрах видно, що вся сім'я Олексія зібралася за вечерею з улюбленими стравами і вином. Першою в кадрі з'явилася сестра хлопця Анастасія, поруч з нею сидить мама, яка могла стати свекрухою Ксенії Мішиної, далі на чолі столу сидить батько, а з іншого боку дідусь.

"Вся сім'я в зборі. Настя, мама, тато, дідусь в гості приїхав. Давайте, за зустріч!",- каже Тригубенко у відео за кадром, і всі його родичі з радістю підняли келихи з вином і почали цокатися ними. А в кінці веселий Олексій показує свою тарілку і каже: "Ну і звичайно ж, мої улюблені биточки".

Відзначимо, що раніше у своєму мікроблозі учасник шоу "Холостячка" показував миле фото свого сімейства, яке зібралося відзначати 8 березня. За словами Олексія, цей день для нього в першу чергу сімейне свято.

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