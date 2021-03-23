Участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко, у которого выявили коронавирус, рассказал о течении болезни

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм финалист реалити-шоу "Холостячка" признался, что изменилось за время болезни.

«Заметил, что когда болеешь коронавирусом, он как-то влияет на всю нервную систему. И ты какой-то очень раздраженный особенно по вечерам. Можно даже депресняк словить. В общем странная это болезнь, очень странная», - рассказал он.

Утром 23 марта Тригубенко повторно сдал анализ крови. Возвращаясь из клиники, он решил порадовать себя любимым кофе.

«Вы знаете, на вкус оно уже не такое. Жаль», - разочарованно сказал финалист «Холостячки».

Тригубенко отметил, что уже заметна положительная динамика.

«Батарейка еще пока быстро садится, но с каждым днем сил все больше. Помню, когда вышел первый раз на прогулку, так отдышка через 200 метров появилась», - отметил он, прогуливаясь по набережной в Киеве.

О своем диагнозе Тригубенко рассказал 15 марта. Повторный тест подтвердил у него COVID-19. Первое время у него держалась температура 40, сбить которую удавалось только на очень короткое время.

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