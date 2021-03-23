Участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко, у которого выявили коронавирус, рассказал о течении болезни
Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм финалист реалити-шоу "Холостячка" признался, что изменилось за время болезни.
«Заметил, что когда болеешь коронавирусом, он как-то влияет на всю нервную систему. И ты какой-то очень раздраженный особенно по вечерам. Можно даже депресняк словить. В общем странная это болезнь, очень странная», - рассказал он.
Утром 23 марта Тригубенко повторно сдал анализ крови. Возвращаясь из клиники, он решил порадовать себя любимым кофе.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Дорофеева в прозрачном наряде вызвала фурор новой внешностью без парика: "Похожа на Билли Айлиш"
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье: "Нужно его создавать, а не..."
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
«Вы знаете, на вкус оно уже не такое. Жаль», - разочарованно сказал финалист «Холостячки».
Тригубенко отметил, что уже заметна положительная динамика.
«Батарейка еще пока быстро садится, но с каждым днем сил все больше. Помню, когда вышел первый раз на прогулку, так отдышка через 200 метров появилась», - отметил он, прогуливаясь по набережной в Киеве.
О своем диагнозе Тригубенко рассказал 15 марта. Повторный тест подтвердил у него COVID-19. Первое время у него держалась температура 40, сбить которую удавалось только на очень короткое время.
Напомним, финалист "Холостячки" Тригубенко, который борется с опасным недугом, записал обращение: "Стало плохо..."
Как сообщала Politeka, измученный болезнью финалист "Холостячки" Тригубенко извинился перед украинцами: "Нет сил..."
Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тригубенко признался, кто разбил ему сердце, Мишина была не первой: "Сейчас локти кусает..."