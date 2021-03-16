Участник шоу "Холостячка" с Ксении Мишиной Алексей Тригубенко поделился подробностями о своем заболевании

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Алексей Тригубенко, финалист реалити-шоу "Холостячка", который заболел коронавирусом, рассказал о самочувствии.

Тригубенко выглядел на видео очень измученным, но старался сохранять бодрость.

«Доброе утречко. Не то чтобы я любил жаловаться, но это самая противная болезнь, которой я болел. И самое ужасное то, что постоянно высокая температура. У меня вчера полдня было 40°, сегодня я просыпаюсь с температурой 40°», - рассказал он о своих мучениях.

Тригубенко уточнил, что температуру удается сбить, но она снова поднимается.

«Единственное, хорошо, что она хотя бы сбивается. И наверное, мое любимое состояние теперь, это когда с 40° температура падает на 37,5°, и мне кажется, что я уже здоровый, уже, как огурчик», - рассказал финалист реалити-шоу "Холостячка".

О своем диагнозе Тригубенко рассказал накануне. Повторный тест подтвердил у него COVID-19.

Напомним, Алексей Тригубенко дошел до финала проекта "Холостячка" и стал на одну ступень с Александром Эллертом в борьбе за сердце актрисы Ксении Мишиной.

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