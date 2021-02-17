Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко всколыхнул Сеть рассказом о своей первой любви

После откровений отвергнутого Ксенией Мишиной Тригубенко в Сети вспыхнули бурные дискуссии, и он решил внести ясность в ситуацию, пишет Politeka.net.

Тригубенко отметил, что было бы интересно, если бы Настя прочла его пост и отозвалась.

При этом Алексей подчеркнул, что не собирается намеренно искать девушку, он просто решил поделиться историей своей первой любви.

«Да не собираюсь я ее искать. Тем более прошло 20 лет, у нее своя жизнь, наверное, куча детей. Просто мне пришла в голову такая мысль, что было бы прикольно, если бы она откликнулась. Я решил просто с вами поделиться своей историей о том, какая была у меня первая любовь. Тем более повод был, все таки день влюбленных, как-никак», - объяснил он.

Фолловеры Тригубенко уверены, что девушка сейчас жалеет, что так поступила.

«Такого парня упустила», «Я думаю, сейчас Настя локти кусает», «Эх Настя... такого жениха потеряла... сейчас наверное жалеете», «Ты ещё встретишь свою Настю! Обязательно», «Просто это была не Ваша вторая половинка. Желаю встретить ту единственную, которая останется и в сердце и рядом навсегда», - пишут на странице Тригубенко в Instagram.

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