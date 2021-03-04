Украинский бизнесмен Алексей Тригубенко, которому в финале шоу "Холостячка" Ксения Мишина отказала, рассказал о своих переживаниях

Как сообщает Politeka.net, в интервью программе «Зірковий шлях» Тригубенко признался, что очень сложно переживал отказ Ксении Мишиной. Судя по его комментариям, по ощущениям для него это было как предательство.

«Ну такая боль, пустота, ощущение потери. Ты в это много вкладываешь, полностью погружаешься в отношения. Было страшно, что станет еще хуже », - рассказал Тригубенко.

По словам бизнесмена, близкие и родные помогли ему пережить это. После окончания проекта он уехал домой. Тригубенко признался, что отписался от Мишиной в Инстаграм, потому что не видит смысла следить за ее жизнью.

В комментариях зрители стали поддерживать мужчину, оставляя положительные отзывы о его характере.

«Ничего себе, какие откровения», «Достоин лучшего», «Какой милый», «Достойный мужчина! Желаю ему встретить достойную женщину!», - пишут зрители.

Как известно, зрители «Холостячки» в большинстве своем не оценили выбор Ксении Мишиной, которая вместо уравновешенного человека выбрала непредсказуемого. Впрочем, сама Мишина признавалась, что поступила так, как велело ей сердце.

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