Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко сколихнув мережу розповіддю про своє перше кохання

Після одкровень відкинутого Ксенією Мішиною Тригубенко В мережі спалахнули бурхливі дискусії, і він вирішив внести ясність в ситуацію, пише Politeka.net.

Тригубенко зазначив, що було б цікаво, якби Настя прочитала його пост і відгукнулася.

При цьому Олексій підкреслив, що не збирається навмисно шукати дівчину, він просто вирішив поділитися історією свого першого кохання.

"Та не збираюся я її шукати. Тим більше минуло 20 років, у неї своє життя, напевно, купа дітей. Просто мені прийшла в голову така думка, що було б прикольно, якби вона відгукнулася. Я вирішив просто з вами поділитися своєю історією про те, яка була у мене перша любов. Тим більше привід був, все таки день закоханих, як-не-як», - пояснив він.

Фолловери Тригубенко впевнені, що дівчина зараз шкодує, що так вчинила.

"Такого хлопця упустила», «Я думаю, зараз Настя лікті кусає", "Ех Настя... такого нареченого втратила... зараз напевно шкодуєте", "ти ще зустрінеш свою Настю! Обов'язково", "Просто це була не Ваша друга половинка. Бажаю зустріти ту єдину, яка залишиться і в серці і поруч назавжди", - пишуть на сторінці Тригубенко в Instagram.

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