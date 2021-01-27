Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів про почуття після проекту

Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко В інтерв'ю Тарасу Себестяновичу на YouTube каналі " ТОП " розповів про те, що відчуває після завершення проекту і чи змирився він з тим, що Ксенія Мішина у фіналі вибрала Олександра Еллерта, а не його, пише Politeka.net.

Олексій Тригубенко зізнався в тому, що весь час, поки "Холостячку" показували по телевізору, йому доводилося знову переживати всі ті емоції заново. Це викликало смуток, але полегшення прийшло тільки після того, як українські телеглядачі побачили фінал шоу на СТБ.

"Якщо чесно, як тільки закінчилися вже випуски, вже стало набагато легше. Тому що коли ти дивишся випуск, ти знову переживаєш всю цю ситуацію по-новому, тільки бачиш це з боку. Звичайно, сумно...",- відверто сказав відкинутий Олексій Тригубенко.

Фіналіст шоу також додав, що зараз він вже забуває Ксенію Мішину і емоції, пов'язані з нею, оскільки не контактує з актрисою.

"А коли вже перестали показувати і я не бачу Ксенію ніде по телевізору, я не дивлюся телевізор, я на неї не підписаний, і тому як би я потихеньку про неї просто забуваю. І все", - зазначив Тригубенко.

Олексій Тригубенко підкреслив, що пам'ятає ті почуття, які він відчував на проекті, і вони йому подобаються, але сама "Холостячка" поступово йде з його серця.

"Ті почуття, ну як би... Мені подобається те, що я прожив, ці емоції. Тому це класно згадувати, але про Ксенію я просто забуваю поступово і все. Все Ок. все Круто", - сказав Тригубенко.

Нагадаємо, що після завершення "Холостячки" Олексій розповів трохи про свій характер. Він зізнався, що зовсім не вміє веселитися і дуріти, тому живе нудним життям. Тригубенко назвав це своєю проблемою, хоча підкреслив, що відпочиває у веселій компанії.

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