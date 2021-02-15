Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів про розчарування в першому коханні

Відкинутий Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко продовжує присвячувати прихильниць в своє особисте життя. На сторінці шоу "Холостячка" в Instagram розповіли про перше кохання фіналіста проекту, пише Politeka.net.

У публікації Олексій Тригубенко постав у красивому сірому піджаку, надітим на коричневу футболку поло. В руках він тримав червону троянду і злегка посміхався.

За словами Олексія Тригубенка, незабутнє почуття першого кохання він відчув, коли йому було всього 13 років. Юний Олексій зустрів дівчину під час новорічного відпочинку в Карпатах і довго не наважувався до неї підійти. Але коли їм все-таки вдалося познайомитися, закохані проговорили всю ніч до ранку.

"Її звали Настя, вона приїхала з Одеси з батьками на відпочинок...

Ми просиділи до ранку, просто спілкувалися і танцювали. Коли о 6 ранку ми розійшлися спати, я ще дві години не міг заснути",- розповідає Тригубенко.

Він зізнається, що дівчина по-справжньому його зачарувала і він настільки не вірив своїм емоціям, що відчував себе як уві сні.

"Я ніколи не відчував таких почуттів, не зустрічав дівчину, яка мене б так вразила. Вона мені сподобалася абсолютно всім. Це було, як уві сні", - каже учасник"Холостячки".

Але після того, як підлітки роз'їхалися по домівках, Олексій Тригубенко повністю занурився в свої романтичні почуття до дівчини і навіть писав вірші. Цілих пів року вони вели активну переписку, яка поступово вичерпалася, а влітку Олексію вдалося потрапити в Одесу і призначити Насті побачення на набережній.

"Приїхав на місце зустрічі, прочекав дві години, але вона так і не прийшла. А телефон був вимкнений. Досі не можу зрозуміти, чому вона так вчинила",- ділиться розчарований Олексій Тригубенко.

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