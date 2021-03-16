Претендент на руку и сердце "Холостячки" Ксении Мишиной Алексей Тригубенко поделился тревожной новостью

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Алексей Тригубенко, финалист реалити-шоу "Холостячка" признался, что заболел коронавирусом.

Он обратился к своим поклонникам, заявив, что повторный тест на COVID-19, который он сделал в понедельник, подтвердил у него опасное заболевание. Несмотря на это Алексей пытался оставаться бодрым. Он сказал, что остался дома, отдыхает:

"Доброе утречко, понедельник мой любимый день, но он начался с того, что утром мне стало плохо. Сегодня проснулся с высокой температурой. Сходил в поликлинику, сдал повторный тест и он подтвердил, что у меня COVID. Поэтому я сегодня дома, отдыхаю на удаленке".

Также Алексей поблагодарил своих поклонников за поддержку.

"Спасибо большое за ваши сообщения. Чувствую поддержку. Сейчас температура 37,7, слабость и ломота. Берегите себя".

Напомним, Алексей Тригубенко дошел до финала проекта "Холостячка" и стал на одну ступень с Александром Эллертом в борьбе за сердце актрисы Ксении Мишиной. После проекта Александр признавался, что Алексей Трегубенко был сильным соперником и тоже имел шансы на успех, ведь оказался в финале и стал фаворитом Ксении Мишиной. Однако, по словам Александра, Алексей слишком идеальный, и это подозрительно.

Стоит сказать, что Тригубенко пришел на проект "влюбиться", и был удручен, когда Ксения выбрала не его. Однако в одном из интервью, Тригубенко заявил, что стал более популярен у женщин.

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