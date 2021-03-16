Претендент на руку и сердце "Холостячки" Ксении Мишиной Алексей Тригубенко поделился тревожной новостью
Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Алексей Тригубенко, финалист реалити-шоу "Холостячка" признался, что заболел коронавирусом.
Он обратился к своим поклонникам, заявив, что повторный тест на COVID-19, который он сделал в понедельник, подтвердил у него опасное заболевание. Несмотря на это Алексей пытался оставаться бодрым. Он сказал, что остался дома, отдыхает:
"Доброе утречко, понедельник мой любимый день, но он начался с того, что утром мне стало плохо. Сегодня проснулся с высокой температурой. Сходил в поликлинику, сдал повторный тест и он подтвердил, что у меня COVID. Поэтому я сегодня дома, отдыхаю на удаленке".
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Раскованные Дорофеева с Каменских устроили "битву титанов" в бикини: "Одна сразу проиграла"
Сочная жена DZIDZIO в мини показала свое богатство во всей красе, в сети не выдержали: «Пусть Михаил вас…»
Солистка KAZKA в коже пленила аппетитными формами, Никитюк не выдержала: «Мои сладенькие…»
55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…»
Также Алексей поблагодарил своих поклонников за поддержку.
"Спасибо большое за ваши сообщения. Чувствую поддержку. Сейчас температура 37,7, слабость и ломота. Берегите себя".
Напомним, Алексей Тригубенко дошел до финала проекта "Холостячка" и стал на одну ступень с Александром Эллертом в борьбе за сердце актрисы Ксении Мишиной. После проекта Александр признавался, что Алексей Трегубенко был сильным соперником и тоже имел шансы на успех, ведь оказался в финале и стал фаворитом Ксении Мишиной. Однако, по словам Александра, Алексей слишком идеальный, и это подозрительно.
Стоит сказать, что Тригубенко пришел на проект "влюбиться", и был удручен, когда Ксения выбрала не его. Однако в одном из интервью, Тригубенко заявил, что стал более популярен у женщин.
Напомним, что взбешенная "Холостячка" Мишина показала себя с неожиданной стороны: "Чтобы я больше никогда тебя не видела!"
Как сообщала Politeka, полуфиналист "Холостячки" и лучший друг Эллерта Рыбак показал, как над ним издевается любимая: "Мужик должен..."
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина приподняла платье, завлекая аппетитными частями тела: "Шикарная женщина"