Что с ним сейчас

Участник шоу "Холостячка" с Ксении Мишиной Алексей Тригубенко, у которого выявили коронавирус, обратился к украинцам

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Алексей Тригубенко, финалист реалити-шоу "Холостячка", рассказал о том, как проходит борьба с болезнью.

«Был сегодня в клинике, сдал четыре анализа крови. Завтра начну нормально лечиться. И попросил, чтобы мне что-то вкололи, чтобы сегодня уже не было температуры. Спасибо за вашу поддержку и сори, что не отвечаю на сообщения, просто нет сил. Берегите себя», - написал он.

О своем диагнозе Тригубенко рассказал 15 марта. Повторный тест подтвердил у него COVID-19.

У мужчины температура подскочила до 40 градусов, из-за чего уже несколько дней чувствовал он себя скверно. Тригубенко отмечал, что сбить температуру удавалось только на короткое время.

Алексей признался, что хотел не записывать видеообращения, пока не станет чувствовать себя лучше, однако посыпался поток сообщений, в которых его спрашивали о самочувствии. Поэтому Тригубенко решил выходить в эфир, чтобы обо всем рассказывать.

Напомним, Алексей Тригубенко дошел до финала проекта "Холостячка" и стал на одну ступень с Александром Эллертом в борьбе за сердце актрисы Ксении Мишиной.

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