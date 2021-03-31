Один из фаворитов Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко сообщил о неприятных последствиях коронавируса

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Тригубенко, финалист реалити-шоу "Холостячка", продолжает рассказывать о последствиях перенесенной болезни.

29 марта Тригубенко вышел с самоизоляции после перенесенного коронавирусного заболевания. Мужчина заявил, что у него тревожное состояние, депрессивное состояние и апатия, что ранее в его характере не наблюдалось.

Алексей пожаловался, что настроение вообще не нравится, потому что возникла какая-то непонятная тревожность. Теперь Алексей поведал, что уже два дня как вышел на работу, и приезжая в 19:00 сразу засыпает. "Только прихожу домой и на диванчике очень быстро засыпаю", - сказал Алексей.

"Второй день приезжаю домой и в 19:00 засыпаю. До короны такого никогда небыло. Организм очень быстро устает."

Свой диагноз Тригубенко определил еще 15 марта. Повторный тест подтвердил у него COVID-19. Первое время у него держалась температура 40, сбить которую удавалось только на очень короткое время.

Мы писали, что Алексей обнаружил, что когда болеешь коронавирусом, то нервная система изменяется. Возникает раздраженность, особенно по вечерам, депрессия, и в целом, по словам Трегубенко, болезнь сама по себе очень странная.

Напомним, что финалист "Холостячки" Тригубенко страдает от последствий тяжелой болезни: "Если честно, мне сейчас…"

Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко признался, как его изменила болезнь: "Особенно по вечерам..."

Также Politeka писала, что измученный болезнью финалист "Холостячки" Тригубенко извинился перед украинцами: "Нет сил..."