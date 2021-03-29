Участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко сообщил о неприятных последствиях коронавируса
Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм финалист реалити-шоу "Холостячка" признался, что изменилось после болезни.
Тригубенко сообщил, что 29 марта уже выходит с самоизоляции, и едет в офис на работу, чему очень рад.
«Уже соскучился за работой. Сегодня буду делать наверно уже абсолютно все, что можно», - сказал он.
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Финалист «Холостячки» выглядел очень радостныи и позитивным, как и раньше, но оказалось, что не все так хорошо.
«Если честно, мне сейчас мое состояние, настроение вообще не нравится, потому что, вот до короны такого не было, а вот после короны постоянно какое-то депрессивное настроение, какая-то тревожность непонятная, короче очень не нравится мне», - рассказал он.
Напомним, о своем диагнозе Тригубенко сообщил 15 марта. Повторный тест подтвердил у него COVID-19. Первое время у него держалась температура 40, сбить которую удавалось только на очень короткое время.
Как известно, Алексей Тригубенко дошел до финала проекта "Холостячка" и стал на одну ступень с Александром Эллертом в борьбе за сердце актрисы Ксении Мишиной.
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