Участник шоу "Холостячка" с Ксении Мишиной Алексей Тригубенко, у которого выявили коронавирус, огорчил поклонников

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Алексей Тригубенко, финалист реалити-шоу "Холостячка", рассказал о своем тяжелом состоянии.

Тригубенко выглядел на видео очень измученным. Он отметил, что думал не записывать видео в таком виде, но поскольку много людей писали и спрашивали о самочувствии, решил не заставлять их волноваться еще больше.

«Я хочу вам сказать, что сегодня у меня была самая тяжелая ночь. У меня была высокая температура 40, утром была температура 40. Я три часа ее сбивал, только-только отошел, и записываю для вас это видео. Сегодня планирую поехать к доктору на обследование, сдать все анализы, проверить легкие и понимать, как мне дальше продолжать лечение. Вот такие дела», - поделился он.

Напомним, о своем диагнозе Тригубенко рассказал 15 марта. Повторный тест подтвердил у него COVID-19.

Напомним, Алексей Тригубенко дошел до финала проекта "Холостячка" и стал на одну ступень с Александром Эллертом в борьбе за сердце актрисы Ксении Мишиной.

Напомним, финалист "Холостячки" Тригубенко, который борется с опасным недугом, записал обращение: "Стало плохо..."

Как сообщала Politeka, финалист «Холостячки» Тригубенко заговорил о предательстве Мишиной: «Было страшно, что…»

Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тригубенко признался, кто разбил ему сердце, Мишина была не первой: "Сейчас локти кусает..."