Яркий участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал кадры с семейного застолья

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. Спустя время после съемок в реалити-шоу перспективный жених так и не нашел себе пару, зато завоевал сердца тысяч фанаток, которые теперь поддерживают его в соцсети Instagram. Так, недавно в сторис парень поделился яркими кадрами с семейных посиделок, на которых показал свою красотку-маму, папу, сестру и даже дедушку.

На кадрах видно, что вся семья Алексея собралась за ужином с любимыми блюдами и вином. Первой в кадре появилась сестра парня Анастасия, рядом с ней сидит мама, которая могла стать свекровью Ксении Мишиной, дальше во главе стола сидит отец, а с другой стороны дедушка.

"Вся семья в сборе. Настя, мама, папа, дедушка в гости приехал. Давайте, за встречу!", - говорит Тригубенко в видео за кадром, и все его родственники с радостью подняли бокалы с вином и начали чокаться ими. А в конце веселый Алексей показывает свою тарелку и говорит: "Ну и конечно же, мои любимые биточки".

Отметим, что ранее в своем микроблоге участник шоу "Холостячка" показывал милое фото своего семейства, которое собралось отмечать 8 марта. По словам Алексея, этот день для него в первую очередь семейный праздник.

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