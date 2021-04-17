Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина полетіла за кордон на кілька тижнів

Як пише Politeka.net , відома українська актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на реаліті-шоу знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Після того як перехворіла на коронавірус актриса, очевидно, повернулася до роботи і навіть вирушила за кордон на зйомки. У своїх сторіс Ксенія нещодавно поскаржилася шанувальникам, що дуже важко перенесла переліт до Хорватії, а тепер виклала кадри робочого процесу.

На нових знімках в сторіс Мішиній видно, що вона опинилася в натовпі чоловіків – це знімальна група та інші актори серіалу, в якому знімається Українка. Перед камерою Ксенія зображена на вулиці, вона стоїть біля розкішного білого автомобіля. Можна помітити, що в кадрі вона з'явилася в стильному бежевому плащі з яскравим шарфом на шиї і модними сонцезахисними окулярами на очах. Одну з сторіс актриса підписала так:"наші невдалі дублі".

Відзначимо, що раніше Мішина опублікувала в своїх сторіс ще кілька кадрів свого робочого процесу, на яких з'явилася в компанії відомого хорватського актора Горана Богдана. На тих знімках, за словами Ксенії у них була перша репетиція. Парочка сиділа за столом і щось бурхливо обговорювала. До слова, актриса зазначила, що вперше знімалася, кажучи хорватською мовою.

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