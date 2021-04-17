Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина улетела за границу на несколько недель
Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на реалити-шоу нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. После того как переболела коронавирусом актриса, очевидно, вернулась к работе и даже отправилась за границу на съемки. В своих сторис Ксения недавно пожаловалась поклонникам, что очень тяжело перенесла перелет в Хорватию, а теперь выложила кадры рабочего процесса.
На новых снимках в сторис Мишиной видно, что она оказалась в толпе мужчин – это съемочная группа и другие актеры сериала, в котором снимается украинка. Перед камерой Ксения запечатлена на улице, она стоит у роскошного белого автомобиля. Можно заметить, что в кадре она появилась в стильном бежевом плаще с ярким шарфом на шее и модными солнцезащитными очками на глазах. Одну из сторис актриса подписала так: "Наши неудавшиеся дубли".
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Отметим, что ранее Мишина опубликовала в своих сторис еще несколько кадров своего рабочего процесса, на которых появилась в компании известного хорватского актера Горана Богдана. На тех снимках, по словам Ксении у них была первая репетиция. Парочка сидела за столом и что-то бурно обсуждала. К слову, актриса отметила, что впервые снималась, говоря на хорватском языке.
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