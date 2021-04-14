Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина полетіла за кордон на кілька тижнів, залишивши Еллерта вдома

Як пише Politeka.net , відома українська актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на реаліті-шоу знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Після коронавірусу і самоізоляції актриса, очевидно, повернулася до роботи і навіть відправилася за кордон на зйомки. У своїх сторіс Ксенія поскаржилася шанувальникам, що дуже важко перенесла переліт, але потім показала свій готель, а тепер ще й виклала кадри робочого процесу.

Виявилося, що Мішина прилетіла на зйомки в столицю Хорватії, там вона проведе кілька тижнів, далеко від сина Платона і коханого Олександра Еллерта. У соцмережі актриса виклала відео, на яких можна побачити, як її гримують перед зйомкою. "Починається перший знімальний день хорватською мовою. Дуже хвилююся", - підписала одну з сторіс актриса. І розповіла про свої переваги в макіяжі: "Дуже люблю легкий грим... тон, вії, брови".

Також Ксенія показала, як проходить її перша репетиція з новим партнером по фільму. У кадрі видно Мішину і відомого хорватського актора Горана Богдана, вони сидять за столиком в ресторані і мило базікають хорватською мовою.

В кінці актриса також показала кілька кадрів того, як їм принесли перекус на знімальний майданчик в спеціальних баночках. Виглядає ця їжа вельми апетитно, проте Ксенії не дуже сподобалася. "Але чесно кажучи, не особливо це смачно", - підписала сторіс Мішина.

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