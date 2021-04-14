Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина улетела за границу на несколько недель, оставив Эллерта дома

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на реалити-шоу нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. После коронавируса и самоизоляции актриса, очевидно, вернулась к работе и даже отправилась за границу на съемки. В своих сторис Ксения пожаловалась поклонникам, что очень тяжело перенесла перелет, но потом показала свой отель, а теперь еще и выложила кадры рабочего процесса.

Оказалось, что Мишина прилетела на съемки в столицу Хорватии, там она проведет несколько недель, вдали от сына Платона и возлюбленного Александра Эллерта. В соцсети актриса выложила видео, на которых можно увидеть, как ее гримируют перед съемкой. "Начинается первый съемочный день на хорватском языке. Очень волнуюсь", - подписала одну из сторис актриса. И рассказала о своих предпочтениях в макияже: "Очень люблю легкий грим… тон, реснички, брови".

Также Ксения показала, как проходит ее первая репетиция с новым партнером по фильму. В кадре видно Мишину и известного хорватского актера Горана Богдана, они сидят за столиком в ресторане и мило болтают на хорватском языке.

В конце актриса также показала несколько кадров того, как им принесли перекус на съемочную площадку в специальных баночках. Выглядит эта еда весьма аппетитно, однако Ксении не очень понравилась. "Но честно говоря, не особо это вкусно", - подписала сторис Мишина.

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