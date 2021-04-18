Известная "Холостячка" Ксения Мишина показала фотографии с дня рождения своего сына Платона

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ксения Мишина разместила несколько фотографий со дня рождения своего сына Платона, которому исполнилось 9 лет. Ксения написала большой пост благодарность всем, кто помогал ей организовать праздник для сына, который стал праздником и для нее самой.

"Ну что, подоспели фоточки со дня рождения моего прекрасного Мужчины Платона🔥

Смотрю и диву даюсь насколько время быстротечно, неосязаемо и кажется совершенно иллюзорно. Ведь вроде когда-то его вес составлял 4 кг, рост 56 см, и я с легкостью держала его на руках. А сейчас он совершенно другой, самостоятельный и действительно приходит понимание того, что это отдельный человек, личность, со своей жизнью, интересами, друзьями ... и я так рада, что все это у него есть 🙌", — написала Ксения.

Также звезда разместила подборку с празднования девятилетия своего сына, написав много теплых слов в сторону организаторов подобных мероприятий.

На фото Платон с друзьями позировали в военной форме. По всей видимости, Ксения устроила для мальчика соревнования по пейнтболу.

Кроме того, "Холостячка" разместила несколько фото на которых она позирует вместе с мамами друзей Платона.

Прозорливые поклонники не заметили на фотографиях Александра Эллерта, и тут же поинтересовались, где же Саша. Однако Ксения оставила ответ зависшим в воздухе:

"Платон пробив вухо?", "А где Саша ???", "Какие Вы красивые😍😍😍❤️⭐️", "Такие милые и красивые с Платошей😍😍😍❤️", "Крутооооо👏🔥", "Идеальные фотографии😍😍😍 счастливые❤️❤️❤️", "Элю с Сашей не пригласили на праздник?", "Жаль что нет Саши и Эли!", "Похоже, что сказка окончена... ну что ж...жаль", - написали фанаты.

Известно, что сама Ксения находится в Хорватии на съемках, откуда также ведет сторисы. Совсем недавно Ксения показывала некоторые кадры из "бракованных" съемок фильма.

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