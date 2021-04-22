Актриса Ксенія Мішина даремно часу не втрачає в Хорватії

31-річна зірка, яка стала першою українською "Холостячкою", як відомо, перебуває зараз за кордоном на зйомках нового багатосерійного фільму "Тиша", заснованого на реальних подіях про торгівлю людьми.

Мішина вирушила до Хорватії, залишивши свого коханого, переможця "Холостячки" Олександра Еллерта вдома. Але сумувати, як бачимо, їй не доводиться. Про важкі та цікаві акторські будні дівчина розповідає у себе в Інстаграм.

Так, Ксенія опублікувала нові цікаві кадри в "сторіз", показавши свого красеня-блондина на ім'я Тео, передає Politeka.net.

"Мені тільки що подарували квіточки - ось такі!", - актриса похвалилася міні-букетиком із кульбаб.

Тео, який подарував їх, виявився милим хлопчиком, який грає сина Мішиної у фільмі.

"Мій ігровий синочок. Ще вчора він мене боявся, а сьогодні вже дарує квіти... Ось такі чоловіки!", - заявила Ксенія з посмішкою на обличчі, показавши свою хорватську "дитину".

Раніше Мішина розповідала про труднощі, з якими зіткнулася за кордоном. Зокрема, гостро постало мовне питання.

"Я пропонувала різні варіанти: переклад на англійську, переозвучка, категоричне рішення моєї героїні говорити українською (мовляв, нехай інші вчать)... але переконати мені нікого не вдалося, тому я просто відпустила ситуацію і довірилася світу", - ділилася вона, зазначивши, що спілкується англійською, але вже починає розуміти хорватську.

Нагадаємо, Мішина показала, якою була задовго до" Холостячки "і зустрічі з Еллертом:" Ви б мене тоді не впізнали!"

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