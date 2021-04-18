Избранник героини шоу "Холостячка" Александр Эллерт, показал, как проводит время в разлуке с Ксенией Мишиной
Пока Мишина находится в Хорватии на съемках, Александ Эллер решил провести время с дочкой. Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.
Как известно, Александр Эллерт был дважды женат. От первого брака у него родилась дочь Эля, которой сейчас 13 лет.
Новым фото с дочкой он поделился с фолловерами на странице в Инстаграм.
Александр с дочкой решили перекусить просто на улице, использовав в качестве стола багажник авто. Похоже, что для своего обеда они заказали еду "на вынос".
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«Кажется, у нас появилась новая традиция», - подписал снимок Александр.
Отметим, ранее Александр Эллерт признавался, что далек от идеального отца, и недостаточно времени проводит с дочкой.
«Больше бы времени проводил. Поменял бы свое присутствие рядом с ребенком. В какой-то период меня было очень мало в жизни Эли. Я неидеальный папа и у меня было совсем не идеальное проявление отцовства», - ответил он вопрос о том, что хотел бы поменять в своих отношениях с дочерью.
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