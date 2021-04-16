В Сети заговорили о расставании героини шоу «Холостячка» Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Актриса без своего избранника уехала в Хорватию на съемки. При этом внимательные пользователи Сети заметили, что она отписалась от Эллерта в Инстаграм, и удалила совместные фото на своей странице. Об этом в частности пишут в комментариях к новому посту Эллерта, передает Politeka.net ,

«Зачем же так жестоко Ксю с Сашей поступила: отписаться от любимого и удалила все совместные фото! Это какой головой надо думать, чтобы так мгновенно поступить. Ну повздорили немного или много (мы об этом никогда не узнаем). Но отписываться - это уже нонсенс», «Не знаю где Вы так накосячили, но не сдавайтесь», «Сань, не делай нам нервы, исправляй косяки», «А Ксю вообще думает обратно на тебя подписаться или нет?», «Вы уже не вместе с Ксюшей? Она отписалась от вас и удалила все фото вместе! Жаль…», - пишут в комментариях.

Александр Эллерт даже ответил на одну из таких реплик.

«Ну так я же не удалил», - написал он.

Отметим, не все верят, в то, что Ксения и Александр могли расстаться. Их считают замечательной парой.

«Что вы такое говорите, они там целое семейство хомяков завели,с чего вы взяли свои доводы, просто всегда быть рядом не могут люди! Вот закончит каждый свои дела и соберутся! К сожалению работа сама себя не работает, они прекрасная пара , и как по мне отличные отношения!», «Не верю что эти двое неистовых разбегутся! Они самые-самые», - пишут в Сети.

Напомним, звезды «Холостячки» Эллерт и Рыбак высмеяли экс-жену Богдана: «Выросла из штанишек…»

Как сообщала Politeka, "Холостячку" Мишину, которая уехала от Эллерта, засняли в ресторане с известным актером: кадры уже в Сети.

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