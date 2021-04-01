Известная актриса, героиня шоу "Холостячка", Ксения Мишина, и ее избранник Александр Эллерт рассказали о пополнении в семье

Артистка сейчас находится на самоизоляции, ведь у нее обнаружили коронавирус, пишет Politeka.net. Красотка и ее возлюбленный активно делятся в Инстаграм кадрами своего времяпрепровождения.

Так, недавно пара рассказала о "пополнении" в семье. По словам Мишиной, она вместе с сыном, Платоном, еле уговорила Александра завести хомяка.

Пара купила клетку для новых членов семьи. В итоге один из хомяков родил. Сейчас у них уже живет три хомяка. Поэтому пара купила еще одну клетку.

Артистка поделилась, что два хомяка поделили две клетки, а третьему приходится спать, где найдется место.

Возлюбленные умиляют сеть кадрами со своими хомячками, а на одном из недавних сторис они даже "сменили" фамилию - и это не Эллерт явно.

"Ксения и Алекс Хомяковы", - подписали фото звезды, скорчив рожицы.

Пара выглядит очень счастливой и неунывающей.

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт после съемок проекта "Холостячка" скрывали отношения. Влюбленным приходилось разделяться при походе в магазин, например.

По их признанию, оба стали жить вместе через три дня после завершения съемок шоу. Эллерт поделился, что они с Мишиной сняли отдельную квартиру.

Быт никак не повлиял на романтику в отношении влюбленных. Ксения и Александр давно мечтали о том, чтобы уединиться, ведь на шоу это сделать было невозможно.

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