В сети появилось неожиданное фото Ксении Мишиной, вот как она выглядела до знакомства с Александром Эллертом

Как сообщает Politeka.net, актриса Ксения Мишина запомнилась украинцам не только, как участница романтического реалити-шоу "Холостячка". До этого у звезды был период, когда она снималась в сериале "Крепостная", где исполнила одну из главных ролей. Особенность этой картины в необычных образах и костюмах, которые актеры примеряли на себя во время съемок. Конечно же Ксения тоже здорово перевоплотилась, играя роль властной до жестокости богатой помещицы Лидии Шефер.

Недавно коллега по сериалу Ксении Мишиной Анна Сагайдачная выложила в сеть очаровательный кадр со съемок, на котором обе актрисы запечатлена на съемках в своих киношных образах. Надо сказать, что "Холостячку" не узнать здесь, но именно так она выглядела еще до знакомства со своим возлюбленным Александром Эллертом. К слову, именно на реалити-шоу актриса встретила свою любовь, теперь они с Сашей живут вместе и часто делятся с поклонниками подробностями своей жизни.

Отметим, что Ксения еще и распространила у себя в Instagram-сторис фотографию Анны Сагайдочной, где они позируют вместе. Похоже, "Холостяка" не против показывать себя в этом сериальном образе.

Напомним, Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, от малыша взгляд не отвести: "Мальчик или...".

Как сообщала Politeka, Беспардонная «Холостячка» Мишина показала, как ее 9-летний сын принимает ванну: «Я не знаю, как у кого…».

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