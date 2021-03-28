Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о необычной привычке своего сына

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Мишина опубликовала кадры, снятые в ванной.

Как известно, сейчас актриса сидит на карантине вместе с 9-летним сыном Платоном и возлюбленным Александром Эллертом. Дело в том, что актриса заразилась коронавирусом. Красотка рассказывает о течение болезни, а также делится подробностями из жизни семьи.

На свежих видео Ксения показала, как ее сын принимает ванну. Она сняла ребенка в тот момент, когда он уже сидел в ванной, в которую набиралась вода. Платон был одет в шорты, майку и носки. Как оказалось, именно в таком виде он купается.

«Я не знаю, как у кого дети купаются, мой купается всегда вот так», - отметила Ксения.

Поклонники не смогли отреагировать на странную привычку ребенка, поскольку в сторис такая возможность отсутствует.

Отметим, что во время участия в проекте «Холостячка» Ксения несколько раз привлекала к съемкам своего сына. Тогда зрители решили, что Платон очень балованный ребенок.

«Платон очень разбалованный ребенок», «Он не разбалован, а просто не воспитан», «Искала идеального, зато мальчика воспитывает ужасно», «Платон - разбалованный ребенок. Думаю, с ним тяжело найти общий язык», - писали люди.

Напомним, что растрепанная Ксения Мишина в халате поиздевалась над фанатками "Холостяка": "Итак, вечер пятницы...".

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