Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", насмішила пародією

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких познущалася над фанатками родинного "Холостячці" проєкту - "Холостяк", де кільком дестякам учасниць доводиться боротися за серце завидного нареченого.

Ксенія не з чуток знає, якими "суворими" можуть бути шанувальники обох шоу. Враховуючи, що зараз Мішина змушена постійно знаходиться вдома (у неї діагностували коронавірус), її, мабуть, остаточно здолала нудьга. Тому Ксенія вирішила розважитися, пародіюючи любительок "Холостяка". На кадрах актриса постала в домашньому образі - з розпатланою зачіскою та в халаті.

"Отже, вечір п'ятниці, "Холостяк", - зробила вступ Мішина, а потім, спотворивши голос і додавши у вимову трохи "суржика", продовжила: "Їхня радість була награна, Гриша!".

Таким чином, Мішина обсміяла очікувані коментарі в Мережі після виходу чергового випуску проекту.

"Цитую майбутніх лідерок думок)))", - підписала вона ці кумедні кадри.

Раніше ми розповідали, разом із побажаннями якнайшвидшого одужання екс-"Холостячка" нарвалася на критику від користувачів. Дівчина, незважаючи на серйозне захворювання, продовжує виставляти багато жартівливих відео, в тому числі і за участю її коханого Олександра Еллерта.

"Ці реготунчики можуть погано закінчити. Бережіть себе і лікуйтеся. Це зовсім несмішна хвороба", "а чого вони так радіють-то?!", "А радіє ніби це в порядку речей", "черговий піар, головне щоб говорили і писали", "Бридкі обидва. Гидко слухати", - обговорюють пару в Мережі.

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