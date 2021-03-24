31-летняя актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая болеет коронавирусом, удивила своим поведением
Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт, несмотря на серьезный диагноз, не теряют оптимизма и продолжают записывать веселые видео и публиковать их в Сети. Однако такое поведение многим показалось странным, о чем пользователи Интернета сообщили на странице «Зірковий шлях», где появились кадрыс самоизоляции Мишиной и Єллерта, передает Politeka.net.
«Эти хохотунчики могут плохо закончиться. Берегите себя и лечитесь. Это совсем несмешная болезнь», «А че они так радуются-то?!», «А радуется как будто это в порядке вещей», «Очередной пиар, главное чтобы говорили и писали», «Гадкие оба. Противно слушать», «Как для заболевшей, она слишком весёлая. Люди три недели с температурой лежат, даже встать не могут. Не то что б на камеру кривляться», «Корона это совсем не смешно», - пишут в комментариях.
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Напомним, даже о своем диагнозе Мишина сообщила в оригинальной манере. Ксения записала "сториз", когда ела редиску.
«Ммм, друзья. Какая вкусная редиска. Если бы я не видела, что это редиска, я бы даже не поняла. Потому что у меня корона! Встречай Ксюша, нового жителя нашей семьи. Ну что?», - заявила она.
Напомним, больная "Холостячка" Мишина показала себя после неутешительного диагноза: реакция Эллерта поразила.
Как сообщала Politeka, больная "Холостячка" Мишина рассказала о своем состоянии, Эллерт не сдержался: "Влияет на мозг..."
Также Politeka писала, что уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье.