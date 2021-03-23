"Холостячка" Ксения Мишина огорошила своим диагнозом, "пострадал" и ее избранник Александр Эллерт

Как передает Politeka.net, 31-летняя актриса опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых рассказала о своем состоянии. Так, 22 марта у звезды обнаружили коронавирус - теперь минимум две недели девушка безвылазно проведет дома, Эллерту, как контактному лицу, также придется быть в изоляции.

"Заболела моя ксю. Две недели дома будем куражиться", - написал он у себя в Инстаграм.

Не опускающая рук Ксения обратилась к украинцам, поблагодарив за беспокойство и пожелания. Судя по настроению актрисы, ее состояние пока еще позволяет шутить. Холостячка записала "сториз" полулежа на диване в пудровом халатике.

"Дорогие мои, спасибо вам за громадное количество пожеланий. Говорят, корона влияет на мозг (смеется, - ред.), пожелание, короче, - "быстрейшего выздоровления". Но самое смешное здесь то, что многие мне написали "Ксюшенька, наконец-то вы отдохнете", - заявила Мишина.

На следующих кадрах звезда показала себя рядом с любимым. Девушка дико смеялась.

"Порвало слово параллелепипед!", - не сдержался Эллерт, объяснив, почему хохочет Ксения.

Слегка успокоившись, "Холостячка" схватилась руками за голову и произнесла: "Оооой, все только начинается..."

Напомним, Мишина в оригинальной манере объявила публике о коронавирусе. Ксения записала "сториз", когда ела редиску.

«Ммм, друзья. Какая вкусная редиска. Если бы я не видела, что это редиска, я бы даже не поняла. Потому что у меня корона! Встречай Ксюша, нового жителя нашей семьи. Ну что?», - заявила она.

Напомним, что "Холостячка" Мишина с Эллертом показали своих детей во время семейной прогулки: "В жизни не видела...".

Как сообщала Politeka, решительная Холостячка Мишина "угнала" у Эллерта любимую машину: "Господи, помоги...".