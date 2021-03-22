Актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина огорошила поклонников неутешительной новостью
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ксения записала обращение к поклонникам. Накануне днем ничего не предвещало беды, поскольку актриса ездила по городу, мило общаясь с поклонниками через сторис. Вечером же Ксения, судя по всему, получила неприятную весть.
Мишина записала видео в домашней обстановке. По виду она не была расстроена, но была немного раздражена.
«Ммм, друзья. Какая вкусная редиска. Если бы я не видела, что это редиска, я бы даже не поняла. Потому что у меня корона! Встречай Ксюша, нового жителя нашей семьи. Ну что?», - прокричала Мишина, обращаясь к своему возлюбленному Александру Эллерту.
Ксения воодушевленно заявила, что теперь она вместе с сыном и любимым мужчиной заперта дома на две недели. На данный момент неизвестно, заболели ли коронавирусом близкие Ксении.
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Ранее мы писали, что коронавирусом заболел финалист «Холостячки» Алексей Тригубенко. Он рассказывал, что у него болезнь проходила с осложнениями. Тригубенко страдал от температуры и отсутствия сил. Отметим, что о своем диагнозе Тригубенко рассказал 15 марта.
Напомним, что "Холостячка" Мишина с Эллертом показали своих детей во время семейной прогулки: "В жизни не видела...".
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