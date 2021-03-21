Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, коханий актриси Ксенії Мішиної, поділився сімейним знімком

Олександр Еллерт починав свій шлях на телебаченні з участі в проекті "Розсміши коміка", де заробив перемогу, пише Politeka.net. Зараз комік працює сценаристом на студії "Квартал 95".

Відомо, що Еллерт був двічі одружений. Від першого шлюбу у чоловіка є дочка, Еля. Ксенія Мішина також виховує сина, Платона, від попередніх стосунків.

Обидва намагаються частіше проводить час з дітьми. Цього разу дві сім'ї об'єдналися і прогулялися по вулиці. Про це свідчить знімок в Instagram, який Еллерт розмістив у своєму акаунті.

Селфі було зроблено зверхньо, на відстані витягнутої руки. Всі мружилися через яскраве сонце.

"Вкрутив лампочку на весну👻", - написав комік.

За дві години публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"👍💫 сподіваємося лампочка 💡 допоможе ☀️ пошвидше б тепло настало 🙏", "Наша найулюбленіша сім'я 😍😍😍", "найулюбленіші намистинки ❤️💚", "Вся надія на вас 🔥🔥🔥🔥", "Красивущі😍щастя вам нескінченного", "Балдьожні такі", "дуже гарна сім'я ❤️", "Ви. Всі. Прикольні. ❤️ Будьте щасливі!!!!!!", "Щасливі", " які ж ви Класні😍 😍 😍", " кращої фотографії я в житті не бачила💯", " яка класна сім'я 😍❤️❤️", "🔥🔥🔥 Дай вам бог щастя в вашій весні! Першою для вас спільною !!! ❤️❤️❤️🙌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася над Олександром Еллертом, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".

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