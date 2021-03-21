Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, возлюбленный актрисы Ксении Мишиной, поделился семейным снимком
Александр Эллерт начинал свой путь на телевидении с участия в проекте "Рассмеши комика", где заработал победу, пишет Politeka.net. Сейчас комик работает сценаристом на студии "Квартал 95".
Известно, что Эллерт был дважды женат. От первого брака у мужчины есть дочь, Эля. Ксения Мишина также воспитывает сына, Платона, от предыдущих отношений.
Оба стараются почаще проводит время с детьми. В этот раз две семьи объединились и прогулялись по улице. Об этом свидетельствует снимок в Инстаграм, который Эллерт разместил в своем аккаунте.
Селфи было сделано свысока, на расстоянии вытянутой руки. Все жмурились из-за яркого солнца.
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"Вкрутил лампочку на весну👻", - написал комик.
За два часа публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.
"👍💫 надеемся лампочка 💡 поможет ☀️ побыстрей бы тепло наступило 🙏", "Наша самая любимая семья 😍😍😍", "Самые любимые бусинки ❤️💚", "Вся надежда на вас 🔥🔥🔥🔥", "Красивущие😍счастья вам бесконечного", "Балдежные такие", "очень красивая семья ❤️", "Вы. Все. Прикольные. ❤️ Будьте счастливы!!!!!!", "Счастливые", "какие же Вы классные😍😍😍", "Лучшей фотографии я в жизни не видела 💯", "Какая классная семья 😍❤️❤️", "🔥🔥🔥 Дай вам бог счастья в вашей весне! Первой для вас совместной !!! ❤️❤️❤️🙌", - написали пользователи сети.
Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Александром Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".
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