Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", зворушила яскравим фото

Як передає Politeka.net, зірка, що знайшла своє кохання на проєкті, опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram і заговорила про щастя.

Так, 31-річна Ксенія постала разом з сином Платоном. Фото, судячи з тропічного пейзажу, швидше за все, було зроблено під час їх недавньої поїздки на Мальдіви.

Боса Мішина позувала в червоному сарафані. Вона застигла в кроці, коли тоненька тканина "підстрибнула", оголивши її чарівні ніжки.

"Сьогодні міжнародний день щастя і я хочу кожному його побажати. Щастя часто представляється нам як жар-птиця, яку ще потрібно примудритися зловити. І ось тоді настане життя. Але чим більше я думаю над цим, тим ближче мені поняття того, що щастя це вибір. Якщо хочеш бути щасливим просто будь їм! Ось так просто, будь їм прямо зараз! Вибирай щастя, а не страждання. Я думаю щастя - це вміння. Щастя - це простота. Потрібно його створювати, а не чекати і шукати🙏 Ось такі думки сьогодні, дорогі! Просто будьте щасливі❤️", - поділилася "Холостячка".

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Зі святом Вас Ксенія і Вашу маленьку сім'ю😍 щастя і любові вам❤️"



"Взаємно...тільки позитивних емоцій і прекрасного настрою...❤️"

"Нереально красиві!!!🙌"

"Яка ж ви розумничка. Так просто і зрозуміло про велике!"

"🔥сто відсотків згодна з кожним словом"

"😍 Дякую!!!І Вам бажаю не випускати свого щастя з рук!"

Нагадаємо, у Ксенії на проекті зав'язалися стосунки зі сценаристом з "Квартал 95" Олександром Еллертом. Закохана парочка майже відразу почали жити разом.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася над Олександром Еллертом, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".

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