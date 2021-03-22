Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", растрогала ярким фото

Как передает Politeka.net, звезда, нашедшая свою любовь на проекте, опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм и заговорила о счастье.

Так, 31-летняя Ксения предстала вместе с сыном Платоном. Фото, судя по тропическому пейзажу, скорее всего, было сделано во время их недавней поездки на Мальдивы.

Босая Мишина позировала в красном сарафане. Она застыла в шаге, когда тоненькая ткань "подпрыгнула", оголив ее прелестные ножки.

"Сегодня международный день счастья и я хочу каждому его пожелать. Счастье часто представляется нам как жар-птица, которую ещё нужно умудриться поймать. И вот тогда наступит жизнь. Но чем больше я думаю над этим, тем ближе мне понятие того, что счастье это выбор. Если хочешь быть счастливым просто будь им! Вот так просто, будь им прямо сейчас! Выбирай счастье, а не страдание. Я думаю счастье - это умение. Счастье - это простота. Нужно его создавать, а не ждать и искать🙏🏻 Вот такие мысли сегодня, дорогие! Просто будьте счастливы❤️", - поделилась "Холостячка".

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"С праздником Вас Ксения и Вашу маленькую семью😍 счастья и любви Вам❤️"



"Взаимно...только положительных эмоций и прекрасного настроения...❤️"

"Нереально красивые!!!🙌"

"Какая ж вы умничка. Так просто и понятно о великом!"

"🔥сто процентов согласна с каждым словом"

"😍 Спасибо!!!И вам желаю не выпускать своего счастья из рук!"

Напомним, у Ксении на проекте завязались отношения со сценаристом из "Квартал 95" Александром Эллертом. Влюбленная парочка почти сразу начали жить вместе.

Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Александром Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".

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