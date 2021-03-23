31-летняя актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о своем самочувствии во время коронавируса

Сейчас звезда строит отношения со сценаристом из "Квартал 95" Александром Эллертом, регулярно выкладывая кадры совместного времяпрепровождения, передает Politeka.net. Несколько часов назад "холостячка" выложила очередные сторис в Инстаграм со своим возлюбленным.

Уже пару дней, как красотка рассказывает о плохом самочувствии. Видимо, пока Ксении не становится лучше, ведь она снова рассказала о повышенной температуре, но реакция Александра поразила.

Примечательно, что влюбленные не теряют чувства юмора и даже в такой ситуации могут пошутить. Так, Эллерт взял в руки телефон Мишиной и от ее имени записал сторис

"Привет, дорогие мои, я Ксюша. У меня все хорошо. От температурки, видите, прическа немножко... глаза не те", - сказал Александр.

Позже Ксения появилась в кадре и тогда ее бойфренд с улыбкой заявил: "Да, хозяйка, я все поубирал".

Так, стало понятно, что возлюбленный звезды помогает ей по хозяйству, пока та болеет.

"У Саши чуть-чуть уборка", - рассказал Эллерт.

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт продолжили строить отношения после окончания проекта "Холостячка".

По признанию возлюбленного "холостячки", чувства к ней у него появились только на пятой неделе, когда он стал верить девушке. Первые четыре недели комик все гадал, играет ли героиня шоу, ведь все же она актриса.

К счастью, сейчас пара вместе и выглядит счастливой.

Напомним, что "Холостячка" Мишина с Эллертом показали своих детей во время семейной прогулки: "В жизни не видела...".

Как сообщала Politeka, решительная Холостячка Мишина "угнала" у Эллерта любимую машину: "Господи, помоги...".