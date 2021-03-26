Одна из самых обсуждаемых пар в Сети "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт показали кадры жесткой ночной потасовки в своей квартире
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Александр Эллерт разместил небольшое видео, в котором снял "криминальные кадры" борьбы "за семечку" своих хомячков.
Пару месяцев назад Ксения и ее возлюбленный объявили о том, что завели себе хомяка в клетке. Животное назвали Степаном Эклерычем. Однако хомяк оказался хомячихой и привел приплод. Теперь у Мишиной и Эллерта несколько забавных животных, которые радуют их. В этот раз Александр разместил кадры, на которых два хомячка дрались из-за ядрышка семечки.
"Ночью, в Дарницком районе, двое неизвестных напали друг на друга, давали друг другу по мордасам. За что? За семечку?! Готовы были убить за семечку...", - подытожил Александр, показав забавное видео на котором двое любимчиков дрались за зернышко в своем прозрачном жилище.
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Ксения прокомментировала кадры: "Это просто все коронавирус".
Известно, что Ксения сейчас более опасным недугом, к которому сама актриса и модель относится с долей юмора. Девушка не теряет оптимизма в борьбе с болезнью и продолжает радовать поклонников забавными видео.
Несколько дней назад в Сети раскритиковали слишком пренебрежительное отношение Ксении Мишиной к заболеванию. Она подшучивала и веселилась, рассказывая о том, что заболела короной.
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