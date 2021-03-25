31-летняя украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" и победительница «Танцев со звездами» Ксения Мишина впечатлила ярким образом в авто

Как передает Politeka.net, сейчас актриса находится на временной изоляции из-за коронавируса. На днях Мишиной пришел положительный тест, который застал ее врасплох. Впрочем, это не помешало актрисе проводить конкурс у себя в Инстаграм.

Красотка поделилась ярким фото в автомобиле, который она готовится подарить своим поклонникам. Ксения была одета в черные джинсы и черную лаковую куртку. Выглядела она очень стильно.

«Через 3 дня я осчастливлю 8О замечательных людей. Машина моего любимого Эллерта уже хочет к Вам. Вы точно будете от неё в восторге!», - напомнила про именной розыгрыш Мишина.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Многие поклонники всерьез надеются на выигрыш.

«Круто», «Уже не дождусь», «Верю в победу», «Класс, вы нереальные, я вас обожаю», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина поделилась милым фото, на котором позировала вместе с сыном Платоном. Снимок был сделан за границей, куда актриса вместе с сыном и возлюбленным ездила на отдых.

Напомним, что больная "Холостячка" Мишина рассказала о своем состоянии, Эллерт не сдержался: "Влияет на мозг...".

Как сообщала Politeka, украинцы жестко проехались по "Холостячке" Мишиной, раскрывшей свой диагноз: "Противно слушать".

Также Politeka писала, что больная "Холостячка" Мишина показала себя после неутешительного диагноза: реакция Эллерта поразила.