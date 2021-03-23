31-річна актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про своє самопочуття під час коронавірусу

Зараз зірка будує відносини зі сценаристом з "Квартал 95" Олександром Еллертом, регулярно викладаючи кадри спільного проведення часу, передає Politeka.net. Кілька годин тому "холостячка" виклала чергові сторіс в Instagram зі своїм коханим.

Вже пару днів, як красуня розповідає про погане самопочуття. Мабуть, поки Ксенії не стає краще, адже вона знову розповіла про підвищену температуру, але реакція Олександра вразила.

Примітно, що закохані не втрачають почуття гумору і навіть в такій ситуації можуть пожартувати. Так, Еллерт взяв у руки телефон Мішиної й від її імені записав сторіс

"Привіт, дорогі мої, я Ксюша. У мене все добре. Від температурки, бачите, зачіска трошки... очі не ті", - сказав Олександр.

Пізніше Ксенія з'явилася в кадрі й тоді її бойфренд з посмішкою заявив: "Так, господиня, я все повбирав".

Так, стало зрозуміло, що коханий зірки допомагає їй по господарству, поки та хворіє.

"У Саші трохи прибирання", - розповів Еллерт.

Нагадаємо, Ксенія Мішина й Олександр Еллерт продовжили будувати відносини після закінчення проекту "Холостячка".

За зізнанням коханого "холостячки", почуття до неї у нього з'явилися тільки на п'ятому тижні, коли він став вірити дівчині. Перші чотири тижні комік все гадав, чи грає героїня шоу, адже все ж вона актриса.

На щастя, зараз пара разом і виглядає щасливою.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина з Еллертом показали своїх дітей під час сімейної прогулянки: "у житті не бачила...".

Як повідомляла Politeka, рішуча Холостячка Мішина "викрала" у Еллерта улюблену машину: "Господи, допоможи...".