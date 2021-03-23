"Холостячка" Ксенія Мішина приголомшила своїм діагнозом, "постраждав" і її обранець Олександр Еллерт

Як передає Politeka.net, 31-річна актриса опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких розповіла про свій стан. Так, 22 березня у зірки виявили коронавірус - тепер мінімум два тижні дівчина безвилазно проведе вдома, Еллерту, як контактній особі, також доведеться бути в ізоляції.

"Захворіла моя Ксю. Два тижні вдома будемо куражитися", - написав він у себе в Instagram.

Ксенія, яка не опускає рук, звернулася до українців, подякувавши за занепокоєння та побажання. Судячи з настрою актриси, її стан поки ще дозволяє жартувати. Холостячка записала "сторіз" напівлежачи на дивані в пудровому халатику.

"Дорогі мої, спасибі вам за величезну кількість побажань. Кажуть, корона впливає на мозок (сміється, - ред.), побажання, коротше, - "якнайшвидшого одужання". Але найсмішніше тут те, що багато хто мені написав "Ксюшенька, нарешті ви відпочинете", - заявила Мішина.

На наступних кадрах зірка показала себе поруч з коханим. Дівчина дико сміялася.

"Порвало слово паралелепіпед!", - не стримався Еллерт, пояснивши, чому регоче Ксенія.

Злегка заспокоївшись, "Холостячка" схопилася руками за голову й вимовила: "Оооой, все тільки починається..."

Нагадаємо, Мішина в оригінальній манері оголосила публіці про коронавірус. Ксенія записала "сторіз", коли їла редиску.

"Ммм, друзі. Яка смачна редиска. Якби я не бачила, що це редиска, я б навіть не зрозуміла. Тому що у мене корона! Зустрічай Ксюша, нового жителя нашої сім'ї. Ну що?" ,- заявила вона.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина з Еллертом показали своїх дітей під час сімейної прогулянки: "у житті не бачила...".

Як повідомляла Politeka, рішуча Холостячка Мішина "викрала" у Еллерта улюблену машину: "Господи, допоможи...".