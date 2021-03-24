31-річна актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка хворіє коронавірусом, здивувала своєю поведінкою

Мішина і її коханий Олександр Еллерт, незважаючи на серйозний діагноз, не втрачають оптимізму і продовжують записувати веселі відео і публікувати їх в мережі. Однак така поведінка багатьом здалася дивною, про що користувачі Інтернету повідомили на сторінці «Зірковий шлях», де з'явилися кадри з самоізоляції Мішиної і Єллерта, передає Politeka.net.

"Ці реготунчики можуть погано закінчитися. Бережіть себе і лікуєтеся. Це зовсім несмішна хвороба", "а чого вони так радіють-то?!", "А радіє ніби це в порядку речей", "черговий піар, головне щоб говорили і писали", "бридкі обидва. Гидко слухати", "як для хворої, вона занадто весела. Люди три тижні з температурою лежать, навіть встати не можуть. Не те що б на камеру кривлятися", "Корона це зовсім не смішно", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, навіть про свій діагноз Мішина повідомила в оригінальній манері. Ксенія записала "сторіз", коли їла редиску.

"Ммм, друзі. Яка смачна редиска. Якби я не бачила, що це редиска, я б навіть не зрозуміла. Тому що у мене корона! Зустрічай Ксюша, нового жителя нашої сім'ї. Ну що?" ,- заявила вона.

Нагадаємо, хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила.

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