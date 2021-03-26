Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", насмешила пародией

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых поиздевалась над фанатками родственного "Холостячке" проекта - "Холостяк", где нескольким дестякам участниц приходится бороться за сердце завидного жениха.

Ксения не понаслышке знает, какими "суровыми" могут быть поклонники обоих шоу. Учитывая, что сейчас Мишина вынуждена постоянно находится дома (у нее диагностировали коронавирус), ее, видимо, окончательно одолела скука. Поэтому Ксения решила развлечься, пародируя любительниц "Холостяка". На кадрах актриса предстала в домашнем образе - с растрепанной прической и в халате.

"Итак, вечер пятницы, "Холостяк", - сделала вступление Мишина, а затем, исказив голос и добавив в произношение немного "суржика", продолжила: "Ихняя радость была наиграна, Гриша!".

Таким образом, Мишина обсмеяла ожидаемые комментарии в Сети после выхода очередного выпуска проекта.

"Цитирую будущих лидерш мнений)))", - подписала она эти забавные кадры.

Ранее мы рассказывали, наряду с пожеланиями скорейшего выздоровления экс-"Холостячка" нарвалась на критику от пользователей. Девушка, несмотря на серьезное заболевание, продолжает выставлять много шуточных видео, в том числе и с участием ее возлюбленного Александра Эллерта.

«Эти хохотунчики могут плохо закончить. Берегите себя и лечитесь. Это совсем несмешная болезнь», «А че они так радуются-то?!», «А радуется как будто это в порядке вещей», «Очередной пиар, главное чтобы говорили и писали», «Гадкие оба. Противно слушать», - обсуждают пару в Сети.

Напомним, в квартире "Холостячки" Мишиной и Эллерта произошла ожесточенная драка: "Готовы были убить..."

Как сообщала Politeka, больная "Холостячка" Мишина рассказала о своем состоянии, Эллерт не сдержался: "Влияет на мозг..."