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Актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила позбавиться від автомобіля свого коханого Олександра Еллерта

Доброю новиною 31-річна артистка поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.net

Так, зірка першого сезону шоу "Холостячка", яка на проекті знайшла своє кохання в особі автора жартів студії "Квартал 95" Олександра Еллерта вирішила порадувати своїх фанатів, повідомивши, що подарує одному з них автомобіль марки "Ауді", а також інші призи.

Однак є умова, щоб отримати головний приз або подарунки, необхідно брати участь в розіграші.

Мішина обіцяє подарувати багато побутової техніки, золоті та срібні прикраси, 💵 та набори з косметикою.

На фото задоволена актриса позує біля чорної Ауді на донецьких номерах.

"Цей день настав ! Вже завтра машина мого улюбленого знайде нового власника 😍», - повідомила вона.

Раніше ми розповідали, Мішина ненавмисно проговорилася про почуття до екс-"холостяка" Іраклі Макацарії. Разом з красенем-грузином і ще одним "Холостяком" минулих сезонів актриса взяла участь в кулінарному шоу "МастерШеф". Під час випуску Ксенія несподівано обмовилася про почуття до Іраклі, жартома звернувшись зі словами: "Доброго ранку, коханий! Я тут приготувала".

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