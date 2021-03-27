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Актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила избавится от автомобиля своего возлюбленного Александра Эллерта

Хорошей новостью 31-летняя артистка поделилась у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Так, звезда первого сезона шоу "Холостячка", которая на проекте нашла свою любовь в лице автора шуток студии "Квартал 95" Александра Эллерта решила порадовать своих фанатов, сообщив, что подарит одному из них автомобиль марки «Ауди», а также другие призы.

Однако есть условие, чтобы получить главный приз или подарки, необходимо участвовать в розыгрыше.

Мишина обещает подарить много бытовой техники, золотые и серебряные украшения, 💵 и наборы с косметикой.

На фото довольная актриса позирует возле черной Ауди на донецких номерах.

«Этот день настал ! Уже завтра машина моего любимого обретёт нового владельца 😍», - сообщила она.

Ранее мы рассказывали, Мишина нечаянно проговорилась о чувствах к экс-"Холостяку" Иракли Макацарии. Вместе с красавчиком-грузином и еще одним "Холостяком" прошлых сезонов актриса приняла участие в кулинарном шоу "МастерШеф". Во время выпуска Ксения неожиданно обмолвилась о чувствах к Иракли, в шутку обратившись со словами: "Доброе утро, любимый! Я тут приготовила".

Напомним, что , сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Эллертом после проекта: "С детства знала...".

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