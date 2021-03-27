Актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила избавится от автомобиля своего возлюбленного Александра Эллерта
Хорошей новостью 31-летняя артистка поделилась у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Так, звезда первого сезона шоу "Холостячка", которая на проекте нашла свою любовь в лице автора шуток студии "Квартал 95" Александра Эллерта решила порадовать своих фанатов, сообщив, что подарит одному из них автомобиль марки «Ауди», а также другие призы.
Однако есть условие, чтобы получить главный приз или подарки, необходимо участвовать в розыгрыше.
Мишина обещает подарить много бытовой техники, золотые и серебряные украшения, 💵 и наборы с косметикой.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Остановка транспорта и локдаун по всей Украине, Степанов выступили с заявлением: "Мы должны..."
Последние минуты жизни украинской военной попали на видео: кадры с камер наблюдения
"Соболезнования родным": под Одессой поиски женщины закончились трагедией
Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
На фото довольная актриса позирует возле черной Ауди на донецких номерах.
«Этот день настал ! Уже завтра машина моего любимого обретёт нового владельца 😍», - сообщила она.
Ранее мы рассказывали, Мишина нечаянно проговорилась о чувствах к экс-"Холостяку" Иракли Макацарии. Вместе с красавчиком-грузином и еще одним "Холостяком" прошлых сезонов актриса приняла участие в кулинарном шоу "МастерШеф". Во время выпуска Ксения неожиданно обмолвилась о чувствах к Иракли, в шутку обратившись со словами: "Доброе утро, любимый! Я тут приготовила".
Напомним, что , сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Эллертом после проекта: "С детства знала...".
Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина засветила свои "тату" на идеальных ножках: "Эллерт постарался"