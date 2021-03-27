Актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, як себе почуває на самоізоляції

Як пише Politeka.net , відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на романтичному реаліті-шоу таки знайшла своє кохання Олександра Еллерта, захворіла на коронавірус. Зірка разом з коханим і маленьким сином закрилася вдома на самоізоляцію. Тепер Ксенія у своїх Instagram-сторіс розповіла шанувальникам, як себе почуває.

За словами актриси, вона недобре себе почуває і погано виглядає, тому і не виходила на зв'язок. "Привіт, мої дорогі! Не виходжу до вас в сторіс, тому що стан ось, як на голові", - говорить Ксенія в новому ролику і показує свою розпатлану зачіску-пучок. "Поглянути на себе без фільтрів неможливо, з фільтрами теж, ось, як бачите, не дуже. Вчора було так ввечері погано, просто капець. Я думала, що все, мене розклали на атоми", - розповіла Мішина про своє самопочуття.

У якийсь момент дівчина закінчує свій фільм, повертає телефон до поруч сидячого Олександра Еллерта і жартівливо каже: "твій улюблений фільм". Хлопець на кілька секунд ніби завис, а потім не витримав і різко вигукнув: "Фу!".

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