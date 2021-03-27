Актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как себя чувствует на самоизоляции

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на романтическом реалити-шоу таки нашла свою любовь Александра Эллерта, заболела на коронавирус. Звезда вместе с возлюбленным и маленьким сыном закрылась дома на самоизоляцию. Теперь Ксения в своих Instagram-сторис рассказала поклонникам, как себя чувствует.

По словам актрисы, она нехорошо себя чувствует и плохо выглядит, поэтому и не выходила на связь. "Привет, мои дорогие! Не выхожу к вам в сторис, потому что состояние вот, как на голове", - говорит Ксения в новом ролике и показывает свою растрепанную прическу-пучок. "Взглянуть на себя без фильтров невозможно, с фильтрами тоже, вот как видите, не очень. Вчера было так вечером плохо, просто капец. Я думала, что все, меня разложили на атомы", - рассказала Мишина о своем самочувствии.

В какой-то момент девушка заканчивает свой рассказал, поворачивает телефон к сидящему рядом Александру Эллерту и шутливо говорит: "Твой любимый фильм". Парень на несколько секунд как будто завис, а потом не выдержал и резко выкрикнул: "Фу!".

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