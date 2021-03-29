Самая обсуждаемая пара в Сети "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт показали пополнение в семье и попросили помощи

Как передает Politeka.net, в сторис своих Инстаграм Ксения и Алекаандр показали милых хомячат. Неожиданное пополнение в семье влюбленной парочки произошло 11 марта. Теперь пара пытается выяснить, кто же у них родился: мальчик или девочка.

"Пришло время понять, кто же это мальчик или девочка. Давайте, помогайте, ребят. По морде это сама милота, а вот тут, расскажите-ка", - попросил Эллерт, показывая милашку.

Ксения поделилась настоящей проблемой, которая возникла в семействе хомячат. По словам актрисы мама-хомячиха не подпускает своих детей к мисочке с едой и водичке, шипит и отгоняет.

"Ситуация такова, что у нас мамашка очень зая сучка, и деток не подпускает к тарелочке, забила их в дальний угол, они ее боятся, она постоянно их кусает, шипит на них, они вообще не едят, не пьют. Многие мне говорили, что хомячки стадные животные и они должны по несколько штук жить, но у нас не получается. Что делать в этой ситуации не понимаю. Им что каждому отдельную клетку, что ли?", - призналась расстроенная Ксения.

Ксения также спросила у подписчиков, кто же у них - мальчик или девочка, показав милого хомячка, перевернув на спинку, и подставив на рассмотрение животик малыша.

Недавно Эллерт показывал, как озорные хомячата дерутся "за семечку", комментируя ожесточенную драку.

Напомним, что в квартире "Холостячки" Мишиной и Эллерта произошла ожесточенная драка: "Готовы были убить...".

Как сообщала Politeka, Эллерт после внезапных родов рассказал о самочувствии Мишиной: "Мать не та, кто родила, а...".

Также Politeka писала, что "Родила!": пополнение случилось в семье Эллерта и "Холостячки" Мишиной, понадобилась экстренная помощь.