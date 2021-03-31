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Актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая болет коронавирусом, удивила кадрами

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, подхватила Covid-19 и теперь со своим возлюбленным Александра Эллертом и сыном Платоном закрылась дома на самоизоляцию. Однако ни Ксения, ни Александр не сбавляют активность в Instagram, радуя фолловеров все новыми кадрами.

Так, в сторис на своей странице в Instagram Эллерт показал забавное домашнее фото авторства Платона.

На черно-белом снимке Ксения и Александр лежат в кровати в атласных пижамах. На актрисе – рубашка и короткие шортики. Платон делает фото сверху – в кадр попали только ноги мальчика.

Фото семейных развлечений выглядело бы довольно мило, если бы не выражение Мишиной. Она широко открыла рот и скорчила рожицу, придавая происходящему оттенок хоррора. Так и хочется спросить: «Что с лицом?»

Также, чтобы не скучать на карантине, Эллерт обзавелся хомячком, который оказался самкой. А выяснилось это, когда хомячиха родила пятерых малышей.

Ксения и Александр не активно показывают своих питомцев в Сети, и, похоже, увлеклись.

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