Актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая болет коронавирусом, удивила кадрами
Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, подхватила Covid-19 и теперь со своим возлюбленным Александра Эллертом и сыном Платоном закрылась дома на самоизоляцию. Однако ни Ксения, ни Александр не сбавляют активность в Instagram, радуя фолловеров все новыми кадрами.
Так, в сторис на своей странице в Instagram Эллерт показал забавное домашнее фото авторства Платона.
На черно-белом снимке Ксения и Александр лежат в кровати в атласных пижамах. На актрисе – рубашка и короткие шортики. Платон делает фото сверху – в кадр попали только ноги мальчика.
Фото семейных развлечений выглядело бы довольно мило, если бы не выражение Мишиной. Она широко открыла рот и скорчила рожицу, придавая происходящему оттенок хоррора. Так и хочется спросить: «Что с лицом?»
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Также, чтобы не скучать на карантине, Эллерт обзавелся хомячком, который оказался самкой. А выяснилось это, когда хомячиха родила пятерых малышей.
Ксения и Александр не активно показывают своих питомцев в Сети, и, похоже, увлеклись.
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