"Вам никто ничего не должен"

Звезда шоу «Холостячка» и известная украинская актриса Ксения Мишина резко высказалась о людях, которые засыпали ее обвинениями в Сети

Артистка поделилась гневным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Не так давно Мишина устроила для своих подписчиков конкурс, в котором разыграла деньги и машину. Однако, после объявления результатов на звезду «Холостячки» посыпались обвинения в недобросовестности. Так, некоторые не верили, что победитель действительно был выбран случайно.

«Мне если честно искренне хочется, чтобы люди научились верить и доверять…Вы просто попробуйте подделать результаты генератора случайных чисел! Ну надо же голову включать!», - возмутилась Мишина.

Она попыталась вразумить недовольных пользователей, объяснив им, что каждый участник конкурса не может быть победителем.

«Зависть, злость и недоверие к миру, другим и себе. Все кто пишет гадости- ау!!! Вам никто ничего не должен!... Может есть смысл начать рассчитывать на себя?», - обратилась она ко всем, кто пишет ей «гадости».

Свой пост Мишина сопроводила собственным фото, на котором она идет по улице в светлом весеннем пальто.

Поклонники звезды решили поддержать ее в этой неприятной ситуации.

«Всем бы так мыслить! Восхищаюсь», «Видимо те 80 человек, которые строчат комментарии, думали что только они претендуют на все призы», «Такие люди будут всегда, это не остановить», «Молодец! Все рассказала как есть!», - пишут люди.

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