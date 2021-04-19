Принцев Уильяма и Гарри заметили вместе на фоне слухов об ухудшении их отношений

Братья вместе покинули часовню Святого Георгия после церемонии прощания с их дедушкой – принцем Филиппом. Это была их первая встреча с марта 2020 года.

Рядом с герцогами была и супруга Уильяма Кейт Миддлтон. Соответствующее видео появилось в Сети. (Чтобы посмотреть - проскроллье вниз).

Заметного, что все трое спокойно общалось.

Отметим, что во время самой похоронной процессии Уильям и Гарри не шли рядом. Между ними находился их кузен Питер Филлипс. Это было сделано согласно распоряжению королевы Елизавета II.

"Это похороны, и мы не будем втягиваться в эту драму. Все договоренности согласованы и отражают пожелания Ее Величества", – заявил ранее представитель Букингемского дворца.

СМИ писали, что после скандального интервью Гарри и его жены Меган Маркл отношения между братьями ухудшились. Принц Уильям признавался, что чувствует себя крайне некомфортно, разговаривая с принцем Гарри по телефону, после того, как тот "слил" информацию об их частной беседе. Герцога Кембриджского смущает то, что его брат исказил информацию. Как писало издание Daily Mail, Уильям теперь опасается, что любые их разговоры с Гарри в будущем могут стать достоянием общественности, что навредит его репутации.

Однако, похоже, что потеря дедушки заставила принцев найти общий язык.

Отметим также, что беременная вторым ребенком Маркл не присутсвовала на похоронах, следуя рекомендациям врачей.

Вместе с тем Меган Маркл лично подписала карточку на поминальном венке герцогу Эдинбургскому от герцогов Сассекских. Его возложили в ​​часовне Святого Георгия на церемонии прощания с принцем Филиппом.

Меган и Гарри лично выбрали для венка цветы местного производства. В венок включили национальный цветок Греции, символизирующий наследие Филиппа Acanthus mollis (Акант мягкий, широко известный как "штаны медведя") и эрингиум (широко известен как синеголовник), символизирующий королевскую морскую пехоту.

В венке также использовали колокольчик, символизирующий благодарность и вечную любовь, розмарин, который символизирует память, лаванду в знак преданности и розы, которые цветут в июне, когда принц Филипп праздновал день рождения.

Венок собрала вручную флорист Уиллоу Кроссли. Именно она создала цветочные композиции для вечерних торжеств в саду Фрогмор-хауса после свадьбы Гарри и Меган, а также для крестин их сына Арчи в часовне Виндзорского замка. Она же создала цветочную композицию для презентации поваренной книги благотворительной организации Hubb Community Kitchen. Предисловие к этой книге написала Меган. Меган известна своими навыками каллиграфии, она писала приглашения на свадьбу.

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